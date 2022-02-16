Надя Дорофеева представила новый трек, в честь которого набила тату на ноге

Артистка выпустила композицию raznotsvetnaya.

Украинская певица, тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева порадовала поклонников свежей композицией.

Артистка представила трек raznotsvetnaya. Интересно, что его артистка анонсировала около месяца назад. И сделала это несколько необычным образом – Надя набила тату с названием композиции на подколенной ямке левой ноги.

instagram.com/nadyadorofeeva

А в Instagram Надя такими словами сопроводила премьеру песни: "Любовь – то, что сейчас нужно нам всем". В свою очередь, поклонники поделились впечатлениями от новинки своего кумира: "бедная моя кнопка повтора", "эта песня так подходит тебе, но она так отличается от других", "чувствую, клип будет бомбезный".

Кстати, видеоработу на композицию Дорофеева обещает представить уже сегодня вечером. Ну а пока в фотоблоге запостила фрагмент грядущего видео.

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