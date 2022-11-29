Надя Дорофеева призналась, что мешает ее отношениям с Кацуриным: "Это очень давит"

Певица Надя Дорофеева откровенно рассказала, с каким трудом пришлось столкнуться в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным.

В эксклюзивном интервью сайту ТСН.ua звезда поделилась, что после того, как все узнали о ее разводе и новом романе, на нее вылилось немалую хейту и критики. Чрезмерное внимание к личной жизни подчас, по словам Нади, очень давит на них с Мишей.

"Я никогда не испытывала такого интереса к своей личной жизни. Более того, и не хотела бы чувствовать. На самом деле это очень давит. Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не разлагалось по костям", – поделилась Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Иногда резкие высказывания и клевета действительно оскорбляют певицу, но она пытается относиться с пониманием к ситуации.

"В то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия. Просто должно пройти определенное время, чтобы все улеглось", — говорит звезда.

Отметим, что Надя Дорофеева рассказала, как переживает творческие трансформации и намекнула на новый хит с Кацуриным. Об этом читайте в полном интервью с певицей.

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