Надя Дорофеева призналась, как избегает недоразумений с мужем Мишей Кацуриным: "Драма может быть"

Певица ответила, как часто возникают конфликты в их семье.
Украинская певица Надя Дорофеева рассказала подробности отношений с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.
В частности, Надя признается, что серьезные конфликты с возлюбленным – довольно редкое явление в их семье. Знаменитость отметила, что даже в случае возникновения незначительных проблем в отношениях, они не устраивают громкие скандалы, а находят компромиссы. Так, Дорофеева постоянно общается с мужем в необходимый момент и таким образом выстраивает здоровые отношения. Как признается артистка, это иногда даже выглядит как драма.
"У нас как таковых ссор не бывает. Мы можем общаться, мы не грыземся. Мы общаемся, обычно это так драматично… Мы так медленно говорим, какая-то драма может быть. А так, чтобы сильные ссоры, нет. Стаканы не били, это не о нас", - откровенно поделилась певица на радио "Люкс ФМ".
Напомним, недавно певица Надя Дорофеева отметила свой день рождения. По случаю 34-летия возлюбленный артистки Миша Кацурин сделал ей ценный подарок. Кстати, с утра именинницу поздравили и дети ресторатора от экс-брака.
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