Надя Дорофеева призналась, как избегает недоразумений с мужем Мишей Кацуриным: "Драма может быть"

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала подробности отношений с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

В частности, Надя признается, что серьезные конфликты с возлюбленным – довольно редкое явление в их семье. Знаменитость отметила, что даже в случае возникновения незначительных проблем в отношениях, они не устраивают громкие скандалы, а находят компромиссы. Так, Дорофеева постоянно общается с мужем в необходимый момент и таким образом выстраивает здоровые отношения. Как признается артистка, это иногда даже выглядит как драма.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

"У нас как таковых ссор не бывает. Мы можем общаться, мы не грыземся. Мы общаемся, обычно это так драматично… Мы так медленно говорим, какая-то драма может быть. А так, чтобы сильные ссоры, нет. Стаканы не били, это не о нас", - откровенно поделилась певица на радио "Люкс ФМ".

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева отметила свой день рождения. По случаю 34-летия возлюбленный артистки Миша Кацурин сделал ей ценный подарок. Кстати, с утра именинницу поздравили и дети ресторатора от экс-брака.

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