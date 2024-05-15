Надя Дорофеева призналась, как пережила серьезный хейт из-за отношений с Кацуриным: "Трудно было"

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, как пережила серьезный хейт из-за личной жизни.

В частности, артистка в интервью для Cosmopolitan поделилась, что столкнулась с волной критики, когда начала встречаться с нынешним мужем Мишей Кацуриным. Исполнительница признается, что читать оскорбительные комментарии было действительно тяжело. Особенно Дорофеева это осознала, когда прошло время.

Надя Дорофеева / Фото: cosmo.com.ua

"Тема хейта очень острая и трудная для каждого украинца. Когда ты сталкиваешься с этим — а в моем случае огромный хейт был из-за личного, — у тебя внутри будто появляется огромная черная дыра, которая не дает тебе нормально существовать. Я бы сравнила страдания от хейта с тяжелой психической болезнью. Думаю, что совсем скоро психологи и ученые скажут нам, что такая болезнь действительно есть, и дадут ей официальное название. Уже прошло время, я это прошла, но только сейчас отдаю себе отчет, насколько тяжело было", - поделилась артистка.

Впрочем, волна хейта дала певице понять, что ее не будут критиковать в Сети только в том случае, если она будет сидеть, сложа руки, и ничего не делать.

"Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, нужно просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча", — добавила певица.

Надя Дорофеева / Фото: cosmo.com.ua

Сейчас Надя Дорофеева признается, что почти не встречает хейта в сторону их пары. По словам исполнительницы, это лишь единичные комментарии. Однако многие пользователи в Сети поддерживают артистку.

"Остались какие-то единичные комментарии, можно встретить парочку комментариев в TikTok. Сейчас я все это воспринимаю абсолютно нормально. А еще я очень рада тому, какая огромная поддержка есть", — отметила артистка.

Надя Дорофеева также добавила, что критикуют всех известных людей и всем пишут обидные безосновательные комментарии. Во время полномасштабной войны артистка решила блокировать таких пользователей. По словам звезды, таким образом, они прекратят писать обиды и ей не будут попадаться на глаза оскорбительные комментарии.

Надя Дорофеева / Фото: cosmo.com.ua

"Пообщавшись с разными людьми, я поняла, что всем пишут что-то плохое. Даже самым известным волонтерам страны. И мне стало легче. Знаете, какой полезный совет мне дали ребята Лачен и Миша Лебига? Блокировать хейтеров! Я этого раньше не делала, но сейчас точно не время учитывать тупые обиды и брать их близко к сердцу", — добавила исполнительница.

Напомним, ранее Надя Дорофеева откровенно рассказала о конфликтах с мужем Мишей Кацуриным. Певица призналась, как часто и почему между ними возникают недоразумения.

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