Надя Дорофеева призналась, как раздавала листовки, а Юлия Санина – пела в пабах

На сцену "Голосу країни-13 " вышел житель Харькова Гидаят Сеидов, который занимался профессионально карате, однако его душа лежала к музыке.

На шоу вокалист исполнил сложную песню Love In The Dark, исполнительницей которой является британская певица Адель. Гидаят настолько чувственно и мощно спел трек, что все четыре тренера развернули свои кресла и сразу же начали за него бороться.

"Я буду с тобой максимально откровенным. Когда я начинал играть музыку, у меня были минимальные возможности. Это подвал, холод, ты играешь в подвале в перчатках. Все, что у меня было, это мечту в кармане и большое желание, потому что путь к цели — он действительно тернист. Я его прошел сам, сам создаю свою музыку. Путь к цели — он непрост. Я вижу, что у тебя большое будущее. Я покажу тебе этот путь. Он будет непростым, но я буду рад поделиться с тобой и почувствовать твой внутренний мир", — сказал Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров / Фото: скриншот с видео

Остальные тренеры тоже поделились с Гидаятом своими откровениями. В частности, Иван Клименко собирал бутылки, чтобы заработать деньги, Юлия Санина пела кабаре в пабах, а Надя Дорофеева раздавала листовки.

Юлия Санина / Фото: скриншот с видео

Наконец, вокалист внимательно выслушал всех и пошел в команду Артема Пивоварова, тем самым стал первым подопечным. Кстати, Гидаят, оказывается, мечтал спеть с певцом на одной сцене. Пивоваров воплотил это в жизнь. Вокалисты вместе исполнили трек Артема "Дежавю".

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