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Надя Дорофеева призналась, общается ли на украинском языке в повседневной жизни

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1558
Время на прочтение
1 мин
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Надя Дорофеева призналась, общается ли на украинском языке в повседневной жизни

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица ответила на вопросы фанатов.

Тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева рассказала, общается ли на украинском языке в повседневной жизни, ведь страницы в Сети звезда с начала полномасштабной войны ведет на родном языке.

В сторис в Instagram звезда решила ответить на вопросы поклонников и вот некоторые спросили у исполнительницы о том, на каком же языке она общается вне камер и соцсетей.

"Я уже больше и больше общаюсь на украинском. Иногда уже даже сама не замечаю, как перешла. Радуюсь", — ответила певица.

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также в ответ на благодарность фанатов за украиноязычный контент Надя поблагодарила их за поддержку.

Напомним, недавно стало известно, что Надя Дорофеева проведете несколько благотворительных концертов, чтобы помочь украинским восстановить разрушенные оккупантами дома.

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Дата публикации
Просмотры
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