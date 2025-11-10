Надя Дорофеева призналась, почему не пела на украинском до войны: "Был дикий страх"

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, она же DOROFEEVA, откровенно рассказала о том, почему изначально не создавала музыку на украинском языке.

Звезда призналась, что после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году решила полностью перейти на украинский — как в общении, так и в творчестве. Но сделать этот шаг оказалось сложнее, чем она ожидала. Артистка поделилась, что именно творчество Святослава Вакарчука и его коллектива стало для нее своеобразным ориентиром и одновременно вызовом.

«В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я поняла, что полностью перехожу на украинский — и в своем творчестве также. У меня был дикий страх из-за песен «Океана Эльзы». Я очень боялась писать на украинском, потому что наш украинский слушатель сильно обращает внимание на текст. Лично для меня эти песни поставили такую планку», — призналась Дорофеева в выпуске шоу «Артиллерия».

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Певица объяснила, что долгое время не решалась писать тексты самостоятельно, ведь сравнивала себя с известными авторами украинской сцены. Она считала, что не сможет выразить эмоции настолько глубоко и искренне, как это делает Вакарчук. Артистка вспомнила, что песня «Відповідь» группы «Океан Эльзы» произвела на нее особое впечатление. Произведение вышло в 2024 году, и во время его прослушивания Надя вместе с мужем не сдержала слез.

Со временем Дорофеева преодолела свои страхи. Она призналась, что теперь создает тексты на украинском легко и вдохновенно, а для вдохновения часто перечитывает строки песен «Океана Эльзы», которые помогают ей настроиться на нужную эмоциональную волну.

«Сейчас у меня уже нет этого страха, я приняла, что могу писать на украинском и что это — настоящее, мое», — подытожила артистка.

