Надя Дорофеева призналась в проблемах со здоровьем и отменила концерт: "Острое ухудшение состояния"
Артистка вынуждена отменить концерт, поскольку врачи строго запретили ей нагрузки.
Украинская певица Надя Дорофеева призналась в проблемах со здоровьем, из-за которых вынуждена отменить концерт.
Неутешительными новостями исполнительница поделилась в Instagram-stories. Артистка призналась, что у нее острое ухудшение состояния здоровья. Певица уже обратилась за помощью к медикам. Наде Дорофеевой назначили лечение и при этом запретили любую физическую нагрузку.
"У меня острое ухудшение состояния здоровья, и врачи запретили мне любую физическую нагрузку", - говорит артистка.
Что именно произошло - Надя Дорофеева раскрывать не стала. Вместо этого певица призналась, что состояние ее здоровья не позволяет дать концерт 7 февраля. Поэтому, артистке пришлось его отменить, ведь это рискованно для нее. Надя Дорофеева извинилась перед поклонниками и отметила, что ей очень сильно обидно.
"Я ненавижу отменять концерты и выступала даже с температурой 39. Но выступление в Осокоре должны перенести, потому что оно очень рискованное для меня", - призналась исполнительница.
