ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
108
Время на прочтение
1 мин

Надя Дорофеева призналась в проблемах со здоровьем и отменила концерт: "Острое ухудшение состояния"

Артистка вынуждена отменить концерт, поскольку врачи строго запретили ей нагрузки.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева призналась в проблемах со здоровьем, из-за которых вынуждена отменить концерт.

Неутешительными новостями исполнительница поделилась в Instagram-stories. Артистка призналась, что у нее острое ухудшение состояния здоровья. Певица уже обратилась за помощью к медикам. Наде Дорофеевой назначили лечение и при этом запретили любую физическую нагрузку.

"У меня острое ухудшение состояния здоровья, и врачи запретили мне любую физическую нагрузку", - говорит артистка.

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Что именно произошло - Надя Дорофеева раскрывать не стала. Вместо этого певица призналась, что состояние ее здоровья не позволяет дать концерт 7 февраля. Поэтому, артистке пришлось его отменить, ведь это рискованно для нее. Надя Дорофеева извинилась перед поклонниками и отметила, что ей очень сильно обидно.

"Я ненавижу отменять концерты и выступала даже с температурой 39. Но выступление в Осокоре должны перенести, потому что оно очень рискованное для меня", - призналась исполнительница.

Напомним, недавно голливудский актер Ченнинг Татум напугал фото из больницы. Артист сообщил, что перенес операцию.

Дата публикации
Количество просмотров
108
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie