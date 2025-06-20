Надя Дорофеева публично поздравила мужа с 36-летием и показала, где они празднуют

Надя Дорофеева с мужем / © instagram.com/gorovaya_irina

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Украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 20 июня, нежно поздравила своего мужа, ресторатора и блогера Мишу Кацурина с днем рождения.

Имениннику исполнилось 36 лет. В своих Instagram-сторис артистка посвятила возлюбленному трогательное обращение. На фото Надя показала Мишу в довольно креативном виде — ресторатор сидит на полу с блестками возле глаз. А на фотографии певица нежно обратилась к избраннику.

"С днем рождения, моя любовь", — искренне поздравила Дорофеева мужа.

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Муж Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме поздравления, звезда поделилась и кадрами из небольшого путешествия, на которое пара отправилась накануне празднования. Супруги остановились в отеле, расположенном среди живописной природы Волынской области. Надя показала поклонникам, как они проводят время вместе, погрузившись в спокойствие и окружив себя невероятными пейзажами.

Надя Дорофеева показала отдых с мужем / © instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники пары засыпали их теплыми пожеланиями и отметили, что между возлюбленными царит гармония и нежность.

Напомним, недавно Надя Дорофеева публично обратилась к российским оккупантам, которые радуются ракетным ударам по Украине. Звезда эмоционально осудила их действия.