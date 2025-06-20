- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 703
- Время на прочтение
- 1 мин
Надя Дорофеева публично поздравила мужа с 36-летием и показала, где они празднуют
Певица с мужем в особенный день поехали на отдых вдвоем.
Украинская певица Надя Дорофеева сегодня, 20 июня, нежно поздравила своего мужа, ресторатора и блогера Мишу Кацурина с днем рождения.
Имениннику исполнилось 36 лет. В своих Instagram-сторис артистка посвятила возлюбленному трогательное обращение. На фото Надя показала Мишу в довольно креативном виде — ресторатор сидит на полу с блестками возле глаз. А на фотографии певица нежно обратилась к избраннику.
"С днем рождения, моя любовь", — искренне поздравила Дорофеева мужа.
Кроме поздравления, звезда поделилась и кадрами из небольшого путешествия, на которое пара отправилась накануне празднования. Супруги остановились в отеле, расположенном среди живописной природы Волынской области. Надя показала поклонникам, как они проводят время вместе, погрузившись в спокойствие и окружив себя невероятными пейзажами.
Поклонники пары засыпали их теплыми пожеланиями и отметили, что между возлюбленными царит гармония и нежность.
Напомним, недавно Надя Дорофеева публично обратилась к российским оккупантам, которые радуются ракетным ударам по Украине. Звезда эмоционально осудила их действия.