Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева раскрыла секрет стройности и честно призналась, какой диеты придерживается.

Исполнительница решила пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. Артистке задали немало вопросов, в том числе тех, что касались ее фигуры. У певицы поинтересовались, что ей помогает иметь стройное и подтянутое тело. Надя Дорофеева раскрыла свои секреты.

Артистка призналась, что, конечно, без спорта не проходит. В частности, певица, когда дает концерты, активно двигается на сцене. Кроме того, у артистки есть спортивные занятия два раза в неделю.

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Что касается питания, то Надя Дорофеева мало ест сладкого. Кроме того, исполнительница соблюдает безглютеновую диету, которую позволяет себе раз в неделю нарушать. Также певица честно призналась, что у нее есть проблемы со щитовидной железой, поэтому она предполагает, что и поэтому может быть такой худощавой.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

«Во-первых, много кардио на сцене. Два раза в неделю занятия, но только со своим весом. Минимум сладкого. У меня приобретена непереносимость глютена, эту диету нарушаю раз в неделю. Проблема со щитовидной. Думаю, может поэтому я худая всю жизнь?» — призналась артистка.

Напомним, недавно Надя Дорофеева очаровала пляжным фото в бикини. Артистка также показала, как проходит ее романтический отдых с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

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