Надя Дорофеева раскрыла свою жесткую диету и почему должна ее придерживаться: "Это ужасно"

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что должна придерживаться жесткой диеты.

Оказывается, это не прихоть артистки, а просто необходимость, чтобы избежать проблем со здоровьем. Как призналась исполнительница на проекте "Ближче до зірок", у нее диагностировали непереносимость глютена. Певице пришлось отказаться от многих блюд, в том числе и ее любимых. Надя Дорофеева говорит, что это дается довольно сложно.

"Это ужасно! Безглютеновая диета - это ужас. Мне поставили непереносимость глютена, хотя я обожаю булочки, все, что связано с пастой, хлебом, пицца. Я ем все! Я худенькая с детства, ну так сложилось. И тут меня сажают на эту диету... Очень сложно", - признается артистка.

Наконец, Надя Дорофеева уже привыкла соблюдать диету. Также исполнительница заприметила и плюсы - ее кожа выглядит намного лучше. Все это время артистку поддерживает ее муж, ресторатор Миша Кацурин, который постоянно делает ей комплименты.

"Через три месяца могу уже сказать, что я привыкла, кожа - намного лучше. Мне даже муж мой говорит: "Что-то у тебя такой идеальный живот". Я говорю, что это, видимо, все моя диета. Он меня поддерживает всегда. Даже когда я могу объесться, он говорит, что все хорошо", - говорит певица.

