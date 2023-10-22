Надя Дорофеева расплакалась на "Голосі країни" из-за военного ВСУ и не смогла успокоиться

Последними в "кросс-батлах" 13 сезона "Голосу країни" сошлись участники команд Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова.

От Дорофеевой на сцену вышел военный ВСУ Юрий Городецкий. Защитник чувственно и эмоционально исполнил песню Вовы Гейзера "Браття-українці". Надя Дорофеева не смогла спокойно смотреть номер своего подопечного, ведь трек во время полномасштабной войны очень актуален. Тренерша расплакалась, не смогла успокоиться даже после выступления Юрия Городецкого и попросила о паузе.

Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

"Мы можем делать свою работу, сегодня снимать этот важный европейский сезон благодаря таким ребятам, как ты. Для меня это выступление было вне конкурса. Юра, это была исповедь. Я вас очень благодарю! Браво!" – обратилась к своему подопечному Надя Дорофеева, не сдерживая слез.

От команды Артема Пивоварова на сцену вышла последняя участница Изабелла Иващенко. Вокалистка на сцене чувственно исполнила композицию под названием Infinity. Как отметил тренер Артем Пивоваров, и его подопечная Изабелла Иващенко, и Юрий Городецкий подарили невероятное завершение восьмого выпуска шоу.

"Этот финал, который вы подарили нам, был самым ярким завершением этого этапа и продолжением вашей личной миссии и, надеюсь, вашей музыкальной карьеры", — высказался о последнем "кросс-батле" Артем Пивоваров.

Тренеры "Голосу країни-13" / Фото: скриншот с видео

По результатам зрительского голосования в финал "Голосу країни" попадает именно Юрий Городецкий.

Смотрите финал "Голосу країни-13" уже в следующее воскресенье в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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