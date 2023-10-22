Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надя Дорофеева расплакалась на "Голосі країни" из-за военного ВСУ и не смогла успокоиться

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1029
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надя Дорофеева расплакалась на "Голосі країни" из-за военного ВСУ и не смогла успокоиться

Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

Защитник растрогал тренера эмоциональным выступлением.

Последними в "кросс-батлах" 13 сезона "Голосу країни" сошлись участники команд Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова.

От Дорофеевой на сцену вышел военный ВСУ Юрий Городецкий. Защитник чувственно и эмоционально исполнил песню Вовы Гейзера "Браття-українці". Надя Дорофеева не смогла спокойно смотреть номер своего подопечного, ведь трек во время полномасштабной войны очень актуален. Тренерша расплакалась, не смогла успокоиться даже после выступления Юрия Городецкого и попросила о паузе.

Надя Дорофеева / © скриншот с видео
Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

"Мы можем делать свою работу, сегодня снимать этот важный европейский сезон благодаря таким ребятам, как ты. Для меня это выступление было вне конкурса. Юра, это была исповедь. Я вас очень благодарю! Браво!" – обратилась к своему подопечному Надя Дорофеева, не сдерживая слез.

От команды Артема Пивоварова на сцену вышла последняя участница Изабелла Иващенко. Вокалистка на сцене чувственно исполнила композицию под названием Infinity. Как отметил тренер Артем Пивоваров, и его подопечная Изабелла Иващенко, и Юрий Городецкий подарили невероятное завершение восьмого выпуска шоу.

"Этот финал, который вы подарили нам, был самым ярким завершением этого этапа и продолжением вашей личной миссии и, надеюсь, вашей музыкальной карьеры", — высказался о последнем "кросс-батле" Артем Пивоваров.

Тренеры
Тренеры "Голосу країни-13" / Фото: скриншот с видео

По результатам зрительского голосования в финал "Голосу країни" попадает именно Юрий Городецкий.

Смотрите финал "Голосу країни-13" уже в следующее воскресенье в 21:00 на канале "1+1 Украина".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Голос країни 2023
Дата публикации
Просмотры
1029
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация