Надя Дорофеева рассекретила, как делит общий быт с мужем Кацуриным: "Мне так повезло"

Украинская певица Надя Дорофеева рассекретила, как делит общий быт с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

В частности, исполнительница рассказала о совместном приготовлении пищи. Артистка признается, что любит готовить, однако времени на это у нее нет. Поэтому приготовлением пищи занимается Кацурин. Дорофеева говорит, что ей очень сильно в этом повезло. В частности муж готовит еду, а она ему помогает.

"Я последний раз борщ готовила семь лет назад. Я не успеваю... А теперь, когда мне так повезло, что Миша постоянно дома что-то снимает, он обожает готовить, я – сушеф дома, я помогаю. Поэтому все в голове в основном у него по поводу готовки. Мне очень нравится этот процесс", — рассказала артистка в вечернем шоу Жени Яновича.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Исполнительница рассекретила, что они с мужем любят найти рецепт какого-нибудь сложного блюда, а затем вместе его приготовить. По словам артистки, она обожает этот процесс.

"Мы любим взять из какой-нибудь программы рецепт, очень какой-то сложный, например, зеленое ризотто с лососем, и готовить. Это очень классно", — добавила певица.

Напомним, недавно Надя Дорофеева откровенно рассказала о проблемах со здоровьем. Артистка назвала диагноз болезни, с которой борется.

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