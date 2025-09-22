Надя Дорофеева рассекретила, как познакомилась с MONATIK: "Выпалила ему все"

Надя Дорофеева и MONATIK / © facebook.com/kjjggkjgkj

Украинская певица Надя Дорофеева откровенно поделилась, как познакомились с Дмитрием Монатиком, он же MONATIK.

Звезда призналась, что все было очень неожиданно. Музыканты и до того здоровались и виделись друг с другом, однако первый серьезный разговор состоялся чуть позже. По словам Дорофеевой, накануне в ее жизни произошли печальные события и из-за того, что она чувствовала себя беспокойно — хотела поделиться этим с кем-то. В то время Дмитрий подошел к ней и начал диалог.

"Он просто спросил у меня: "Как дела?", и я ему выпалила все, что у меня произошло… Я не знаю почему. Это было довольно странно", — откровенно рассказала певица в комментарии МУЗВАР.

Надя отметила, что именно с того дня они стали настоящими друзьями. Как отметила артистка, MONATIK очень поддержал ее в тот момент и для нее это было важно.

"Дмитрий тогда сказал важные и меткие для меня слова", — вспомнила звезда с улыбкой.

Фанаты в свою очередь тепло отреагировали на такое признание певицы. Поклонники музыканта начали поддерживать его в комментариях и подчеркивать, что не сомневались в том, что Дмитрий — хороший человек и друг.

