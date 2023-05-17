Надя Дорофеева рассекретила немалую сумму, собранную в благотворительном туре США

Украинская певица Надя Дорофеева находится в благотворительном туре "Сенсы" по Европе и США.

На странице в Instagram артистка рассказала, что отыграла уже 17 концертов, на которых был полный аншлаг. Дорофеева поделилась, что уже полтора дня не спала и сейчас направляется в Варшаву:

"Первые концерты тура "Сенси" пришлись на блекаут в стране. Помню, как тогда было непонятно, страшно, как волновалась, боялась, что раздастся тревога и нам всем надо будет бежать в укрытие… Но – 17 концертов и 17 солдаутов! Мой первый сольный американский тур. Сейчас – полтора дня без сна, скоро Варшава", – рассказала Надя.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также артистка поделилась, что за время своих благотворительных выступлений собрала миллион гривен и это за середину тура:

"Половина суммы перечислена на реабилитацию и протезирование наших военных, 500 тысяч – идет на помощь ВСУ. И вот это вдохновляет меня еще упорнее работать, чтобы приносить пользу своей стране. Это обязанность каждого из нас, потому что мы все стремимся к победе!" – отметила исполнительница.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, где они в Киеве живут с Мишей Кацуриным. Вместе с тем артистка поделилась кадрами из импровизированной фотосессии, которую устроила дома.

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