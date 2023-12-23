Надя Дорофеева рассекретила самый странный подарок от ее фан-клуба

Артистка удивила сюрпризом, который в свое время ее насмешил.

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о подарках от ее поклонников, отличившихся своей креативностью.

В фотоблоге музыкального лейбла "Pomitni", на попечении которого находится артистка, Надя рассказала о том, что ей чаще всего дарят фаны. По ее словам, больше всего она получает носки и разнообразную одежду. И добавила, что ей действительно дарят нужные вещи, которые она часто носит.

"Они просто крутые. Чаще всего – это носки. Все знают, что я очень люблю, когда ноги в тепле. И мне постоянно их дарят. Единственное, на что я намекаю, что мне нравятся однотонные. Фан-клуб вообще стал такие крутые подарки дарить. И вещи, которые я реально ношу, это вышивка какая-то ручная…», – рассказала смеясь Дорофеева.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Впрочем, самым забавным в своей коллекции подарков от фанатов звезда считает щеточку для пупка.

"Со странного – щеточка для пупка. Это было интересно", – отметила Надя.

Напомним, недавно Надя Дорофеева высказалась об экс-браке с Владимиром Дантесом. И резко ответила, будет ли дальше комментировать жизнь бывшего мужа.

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