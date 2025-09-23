Надя Дорофеева рассекретила самый странный подарок от фанатов и какой ее растрогал больше всего

Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева рассекретила, какой самый странный подарок получала от поклонников и какой ее больше всего растрогал.

У исполнительницы немалая фан-база. Артистка радует поклонников большой энергией на сцене, а они же благодарят ее разнообразными презентами. На проекте "Тур зірками" исполнительница говорит, что получала разные подарки: и одежду, и пластинки, и многое другое. Один из любимых, но несколько странных презентов артистки - это устройство для чистки пупка.

"Мой любимый - это чистилка для пупка, мне подарили. Вообще, они дарят мне пижамы, которые я реально ношу, дарят пластинки. У меня офигенная коллекция пластинок. Это все делает фан-клуб. Они мне иногда дарят какие-то концертные костюмы, носки. Они все знают, что я очень люблю носки", - говорит певица.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Однако один подарок Надя Дорофеева запомнит на всю жизнь. Певица говорит, что, когда еще она была в группе "Время и Стекло", поклонница решила ей вручить любимый кофе. Однако девушка очень долго ждала артистку, что напиток уже даже остыл. Когда поклонница наконец-то встретила Надю Дорофееву, то вручила ей кофе со словами, что хотела порадовать своего кумира. Певица говорит, что тогда ее это очень сильно растрогало.

"Первый такой трогательный для меня момент, когда еще в туре "Время и Стекло" девушка ждала меня на служебном входе, и она принесла мне стакан с латте, потому что она знала, что я очень люблю латте. Она стояла, очень долго меня ждала, кофе остыл. Она говорит: "Я не знала, когда вы приедете, я ждала вас два с половиной часа, но я знаю, что вы так любите пить латте, и я хотела вам поднять настроение". Меня разорвало эмоционально от этого. Я помню это уже лет шесть и никогда не забуду, потому что для меня не важно, сколько и что стоит, для меня важно, когда человек старается", - делится артистка.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Также исполнительница отметила, что ей приятно получать подарки от поклонников. Артистка забирает их все с собой, помнит и пользуется ими.

