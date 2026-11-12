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Дата публикации
Категория
Гламур
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Надя Дорофеева рассекретила собственные ред-флеги: какие недостатки скрывала певица

Артистка поделилась личным в новой песне.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева призналась в своих редф-легах и предложила прекратить их скрывать.

Исполнительница представила новую песню, которая получила название «Червоні прапорці». Композицией артистка предлагает по-новому посмотреть на ярлыки, которые люди привыкли навешивать друг на друга и самих себя. Мы часто называем кого-то «редф-легом», когда этот человек не отвечает нашим ожиданиям, но и сами можем становиться «красным флажком» для кого-то другого. У каждого есть слабости, противоречия, желания и черты, которые люди часто пытаются скрыть от себя и других или просто игнорируют.

«Меня манит туда, где красные флажки» — это о том, чтобы самостоятельно решать, что означают для тебя собственные ред-флеги. Чтобы вместо того, чтобы пытаться освободиться от своих красных флажков, мы учились принимать их в себе и не позволяли чужим ярлыкам влиять на нас», — говорит артистка.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Песню Надя Дорофеева написала вместе с соавторами Михаилом Кацуриным и Иваном Клименко. А музыкальное видео снял режиссер Руслан Махов.

В нем героиня оказывается среди собственных ред-флегов: все начинается с одного «красного флажка», но постепенно она заполняет ими все пространство, превращая его в целый мир из слабостей, соблазнов и ошибок. Пытаясь освободиться от них, героиня постепенно отдает себе отчет, что каждый флажок — результат ее собственного выбора. И единственное, что остается, — принять их как часть себя.

«Я хотел, чтобы Надя выглядела немного внеземной, даже футуристический. Она как бы существует в своей реальности, где все вокруг является отражением ее внутреннего состояния. И, несмотря на эту футуристическую оболочку, ее история очень человеческая: о слабостях, искушениях и ошибках, которые мы иногда повторяем, даже когда прекрасно это понимаем», — говорит Руслан Махов.

Для создания этого мира на съемочной площадке использовали 60 красных флажков, которые стали частью визуальной драматургии клипа.

Напомним, недавно группа «Без Обмежень» представила новую песню «Лейла». В клипе на трек снималась актриса Анастасия Цымбалару, которая кардинально изменила образ.

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