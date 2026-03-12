- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 1 мин
Надя Дорофеева рассекретила свою диету и почему должна ее придерживаться: "Ем пять раз в день"
Изменение питания связано со здоровьем артистки.
Украинская певица Надя Дорофеева рассекретила свою диету и призналась, почему должна ее придерживаться.
Исполнительница решила откровенно пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. Артистке задали немало вопросов на разные темы. В частности, поклонники артистки поинтересовались и о ее питании.
Ранее у Нади Дорофеевой был день, когда она позволяла себе есть что-то сладенькое. Поэтому, у артистки поинтересовались, осталась ли у нее еще эта традиция. На что исполнительница призналась, что ее питание изменилось. Надя Дорофеева должна придерживаться здоровой диеты.
Как оказалось, связано это со здоровьем артистки. Исполнительница говорит, что диета направлена на ее восстановление, а также помогает нормализовать гормоны.
"Друзья, как раз начала свою новую здоровую диету. Она направлена на мое восстановление в целом и восстановление гормонов. Ем теперь пять раз в день", - поделилась артистка.
Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина рассекретила свой рацион. Знаменитость честно призналась, какие продукты не ест.