Надя Дорофеева рассказала о сексе с Мишей Кацуриным и кто из них громче во время интима

Артистка также немного рассказала о быте с возлюбленным.

Украинская певица Надя Дорофеева, рассекретившая самый дорогой подарок от мужа Миши Кацурина, немного рассказала об их повседневной жизни.

Так, артистка прошла блиц от ведущих радио "Люкс ФМ" и в эфире, в частности, призналась, кто из них с мужем выносит мусор:

"Я выносила впервые позавчера", – ответила честно Надя. Также выяснилось, что супруги являются фанатами помидоров черри, ведь именно этот овощ всегда находится в холодильнике Нади и Миши.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, Дорофеева призналась, что между фобо и борщом выберет борщ, правда, потом задумалась, ведь у ее мужа сеть ресторанов японской кухни в Киеве.

Затронули ведущие с Дорофеевой и пикантные темы. Так, на вопрос, что Дорофеева выберет – с утра поспать подольше, или горячий секс, звезда ответила: "Ааа. Это невозможно. Ну давай второе блин".

Также Надя призналась, кто из них с мужем громче во время интима: "Я думаю, что я", – сказала Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Не скрыла артистка и то, что они с Кацуриным несколько раз в неделю могут позволить себе выпить вина, что она сейчас ездит на автомобиле марки Mercedes и обожает массаж головы.

Напомним, ранее Надя Дорофеева честно призналась, общается ли сейчас со своим экс-мужем, шоуменом Владимиром Дантесом и что думает о хейте в сторону своего экс-продюсера Потапа.

Читайте также: