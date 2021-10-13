Надя Дорофеева рассказала о своей опухоли и впервые показала шрам на груди

Надя Дорофеева рассказала о своей опухоли и впервые показала шрам на груди

Четыре года назад артистка сделала операцию.

Украинская певица Надя Дорофеева впервые призналась, что у нее когда-то была опухоль.

Сегодня отмечают Всемирный день без бюстгальтера, поэтому именно сегодня артистка решила поделиться этой историей. По словам Нади, четыре года назад у нее диагностировали фиброаденому молочной железы. Артистка сделала операцию по удалению опухоли.

Об этой неприятной ситуации в жизни Дорофеевой напоминает шрам на груди, который она долгое время скрывала и только сейчас решилась показать.

"Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами ... и только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что четыре года назад в моей жизни произошла фиброаденома и последующая операция по ее удалению", — рассказала Надя.

Надя сделала операцию четыре года назад / instagram.com/nadyadorofeeva

Она напомнила своим подписчицам, как важно вовремя обращаться к врачу и проверяться. На днях Надя побывала на ежегодном осмотре у своего маммолога и напомнила фанаткам, чтобы они не забывали посещать специалиста.

Отметим, что муж Нади Дорофеевой, шоумен Владимир Дантес под ее постом оставил комментарий, в котором поддержал любимую. Он написал: "Моя девочка! Кайф, что поделилась".

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