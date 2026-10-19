Надя Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди и сделала важное заявление

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди.

Октябрь — месяц осведомленности о раке молочной железы. В своем Instagram Надя Дорофеева привлекла внимание к этой важной теме. Дело в том, что примерно в 2017 году у артистки обнаружили фиброаденому — доброкачественную опухоль молочной железы. К счастью, врачи это вовремя заметили и сделали Наде Дорофеевой операцию по ее удалению.

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С того времени певица регулярно обследует свой организм. Вместе с тем исполнительница обратилась к поклонникам и сделала важное заявление. Артистка напомнила, что очень важно заботиться и о своем здоровье, особенно в условиях постоянного стресса. Так что знаменитость призвала обязательно обследовать организм и беречь себя.

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Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

«Это фото — напоминание вам от меня, что октябрь является месяцем осведомленности о раке молочной железы и повод наконец-то записаться на чекап, если давно откладывали. Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила ее. Советую вам найти своего врача, которому доверяете. Берегите себя», — обратилась к подписчикам артистка.

Напомним, недавно режиссер Алексей Комаровский признался, что у него диагностировали рак кожи. Теперь ему необходима срочная операция. К слову, рак распространился на лице режиссера.

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