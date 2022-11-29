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Надя Дорофеева рассказала, услышат ли фаны ее русскоязычные хиты на украинском

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
735
Время на прочтение
1 мин
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Надя Дорофеева рассказала, услышат ли фаны ее русскоязычные хиты на украинском

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка уже перевела одну из своих песен.

Певица Надя Дорофеева рассказала, планирует ли она еще переводить свои русскоязычные песни на украинский.

Во время войны некоторые звезды украинского шоубизнеса решили перепети свои хиты на родном языке. В репертуаре Дорофеевой также уже есть одна песня, которую она перевела с русского – raznotsvetnaya.

Впрочем, певица рассказала сайту ТСН.ua, что другие песни из своей сольной карьеры хочет оставить таким, как они есть.

"Откровенно говоря, я не хочу переводить эти песни. Хотя знаю, что многие ждали, например, песню fenomenal. Я хочу писать новую музыку, делать новый качественный украиноязычный материал", — поделилась с нами Надя.

Также звезда добавила, что сейчас ей хочется создавать другие песни с более глубоким смыслом и смыслом.

Надя Дорофеева / © пресс-служба канала
Надя Дорофеева / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мне сейчас не хочется создавать какие-то легкомысленные песни. Думаю, вы обратили внимание, что мои тексты стали глубже и эмоциональнее. И последующие будут именно такими", — отметила Надя.

Кроме того, Надя Дорофеева рассказала, какие еще трансформации сейчас переживает в своем творчестве. Об этом и другом читайте в полном интервью с певицей.

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Дата публикации
Просмотры
735
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