Надя Дорофеева растрогала кадрами, как с детьми мужа Кацурина наряжала елку

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Реклама

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, и его детьми наряжала дома елку.

Артистка готовится к новогодним праздникам. По крайней мере, елку дома она уже поставила. Очевидно, исполнительница выбрала живое праздничное деревце, а не искусственное, к тому же немалого размера. Сначала елку украсили гирляндой, которая светится желтыми тусклыми огоньками.

Елочные игрушки Надя Дорофеева и Миша Кацурин выбрали в одном стиле - это были прозрачные шары. Певица наряжала новогоднее деревце с мужем и его детьми. Сын ресторатора Иван пока еще маленького роста, поэтому ему помогал отец - подсаживал.

Реклама

Миша Кацурин с детьми / © instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, Миша Кацурин и Надя Дорофеева состоят в браке с 2023 года. Общих детей у пары нет. Тем временем ресторатор воспитывает дочь Сашу и сына Ваню от предыдущего брака.

Напомним, семья Тимура Мирошниченко уже тоже украсила дома елку. Ведущий это сделал вместе с женой и сразу четырьмя детьми.