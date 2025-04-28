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Надя Дорофеева разорвала Сеть танцевальным хитом, которого фанаты ждали три года
Артистка выпустила переведенный трек, который планировала выполнять только на концертах, но поклонники убедили ее сделать студийную версию.
Украинская певица Надя Дорофеева разорвала Сеть новым танцевальным хитом, которого ее поклонники ждали три года.
Речь идет о песне FENOMENAL'. Трек должен был выйти еще в марте 2022 года и войти в первый сольный альбом исполнительницы. Композиция звучала на русском языке. Начало полномасштабной войны скорректировало эти планы. В частности, премьеру Надя Дорофеева, конечно же, отменила. FENOMENAL' певица перевела на украинский, но исполняла только на концертах.
Впрочем, поклонники очень оценили трек и начали засыпать Дорофееву вопросами, а когда же будет студийная версия. И вот, наконец, через три года артистка порадовала фанатов официальной премьерой FENOMENAL'.
"Песня FENOMENAL' должна была выйти в моем первом сольном альбоме в марте 2022-го, но случилась большая война. Альбом так и не вышел. Я написала все новые песни, а из старых перевела только три — и FENOMENAL' была одной из них. Она звучала исключительно в турных концертах. И я не планировала ее выпускать, пока не начался настоящий флешмоб с запросами - в течение трех лет", - поделилась артистка.
К слову, композицию на стриминговых платформах можно было послушать уже 24 апреля. Трек уже успел занять первое место в чарте Apple Music, стать лидером в трендах YouTube и попасть в плейлисты Spotify. В настоящее время исполнительница представила dance video. В клипе исполнительница просто удивляет своей хореографией, которую поставила яркая украинская танцовщица Марина Кущевая.
Напомним, недавно рэпер OTOY выпустил новую песню. В клипе на трек лауреат BAFTA Александр Рудинский взбудоражил страстью с женой.