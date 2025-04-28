Надя Дорофеева разорвала Сеть танцевальным хитом, которого фанаты ждали три года

Надя Дорофеева с командой

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Украинская певица Надя Дорофеева разорвала Сеть новым танцевальным хитом, которого ее поклонники ждали три года.

Речь идет о песне FENOMENAL'. Трек должен был выйти еще в марте 2022 года и войти в первый сольный альбом исполнительницы. Композиция звучала на русском языке. Начало полномасштабной войны скорректировало эти планы. В частности, премьеру Надя Дорофеева, конечно же, отменила. FENOMENAL' певица перевела на украинский, но исполняла только на концертах.

Впрочем, поклонники очень оценили трек и начали засыпать Дорофееву вопросами, а когда же будет студийная версия. И вот, наконец, через три года артистка порадовала фанатов официальной премьерой FENOMENAL'.

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"Песня FENOMENAL' должна была выйти в моем первом сольном альбоме в марте 2022-го, но случилась большая война. Альбом так и не вышел. Я написала все новые песни, а из старых перевела только три — и FENOMENAL' была одной из них. Она звучала исключительно в турных концертах. И я не планировала ее выпускать, пока не начался настоящий флешмоб с запросами - в течение трех лет", - поделилась артистка.

К слову, композицию на стриминговых платформах можно было послушать уже 24 апреля. Трек уже успел занять первое место в чарте Apple Music, стать лидером в трендах YouTube и попасть в плейлисты Spotify. В настоящее время исполнительница представила dance video. В клипе исполнительница просто удивляет своей хореографией, которую поставила яркая украинская танцовщица Марина Кущевая.

Напомним, недавно рэпер OTOY выпустил новую песню. В клипе на трек лауреат BAFTA Александр Рудинский взбудоражил страстью с женой.