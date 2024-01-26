Надя Дорофеева с Кацуриным поздравили его дочь с 8-летием и показали сюрприз для нее

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, они подготовились к празднику его дочери Саши.

26 января дочери Мише исполнилось 8 лет. По этому случаю супруги устроили девочке детскую вечеринку. На странице в Instagram Надя показала, как с возлюбленным сначала приехала в школу, где учится Саша. Там именинница имела возможность разбить пиньяту с конфетами. Вокруг нее собрались ее одноклассники и друзья.

Надя Дорофеева показала, как проходит день рождения 8-летней Саши / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А уже дома 8-летнюю Сашу ждало продолжение сюрприза. Как оказалось, Надя и Миша задекорировали свой дом огромным количеством шариков. На кадрах можно также заметить специально обустроенную танцплощадку и приставки для игр. К слову, на празднике присутствовал ведущий, развлекавший детей.

Надя Дорофеева показала, как проходит день рождения 8-летней Саши / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как проходит день рождения 8-летней Саши / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

К тому же Дорофеева показала, как на вечеринке Саши она играла с сыном Кацурина. Артистка взяла двухлетнего Ивана на руки, а Миша в это время нежно целовал его.

Надя Дорофеева показала, как проходит день рождения 8-летней Саши / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева показала, как проходит день рождения 8-летней Саши / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, экс-жена Миши Даша Кацурина с Владимиром Дантесом также поздравили 8-летнюю Сашу с днем рождения. Они показали, как прошло их праздничное утро с детьми.

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