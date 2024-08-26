Надя Дорофеева с мужем Кацуриным набила парную татуировку и похвасталась результатом

Артистка показала, что именно они с возлюбленным изобразили на своем теле.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, что вместе с мужем, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, набила парную татуировку.

На днях исполнительница в своем Telegram сообщила, что с возлюбленным посетила один из тату-салонов. Артистка продемонстрировала, как Кацурину набивали татуировку и показала эскиз. Там были изображены два небольших рисунка в виде глаз, вероятного, женского и мужского.

Миша Кацурин / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Эскизы татуировок / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Наконец-то певица похвасталась результатом. Надя Дорофеева набила на спине тату в виде небольшого глаза. Исполнительница поделилась, что эта татуировка имеет для нее особый смысл.

"Тату с особым и личным смыслом для меня", — поделилась артистка.

Надя Дорофеева / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Хотя Надя Дорофеева и не стала вдаваться в подробности, однако фанаты предположили, что они с Мишей Кацуриным набили парные татуировки. По их мнению, на теле Нади красуется тату в виде глаза мужа и наоборот: "Я поняла, она набила его глаза, а он — ее, что-то похожее на то, что в глазах всегда правда, по глазам все видно".

Напомним, недавно Надя Дорофеева представила новый трек "Нітрогліцерин". Однако пользователи обратили внимание на схожесть обложки песни со снимком певицы Арианы Гранде. В команде Дорофеевой уже отреагировали на обвинения в плагиате.

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