Надя Дорофеева с мужем Кацуриным набила парную татуировку и похвасталась результатом

Артистка показала, что именно они с возлюбленным изобразили на своем теле.
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась, что вместе с мужем, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным, набила парную татуировку.
На днях исполнительница в своем Telegram сообщила, что с возлюбленным посетила один из тату-салонов. Артистка продемонстрировала, как Кацурину набивали татуировку и показала эскиз. Там были изображены два небольших рисунка в виде глаз, вероятного, женского и мужского.
Наконец-то певица похвасталась результатом. Надя Дорофеева набила на спине тату в виде небольшого глаза. Исполнительница поделилась, что эта татуировка имеет для нее особый смысл.
"Тату с особым и личным смыслом для меня", — поделилась артистка.
Хотя Надя Дорофеева и не стала вдаваться в подробности, однако фанаты предположили, что они с Мишей Кацуриным набили парные татуировки. По их мнению, на теле Нади красуется тату в виде глаза мужа и наоборот: "Я поняла, она набила его глаза, а он — ее, что-то похожее на то, что в глазах всегда правда, по глазам все видно".
Напомним, недавно Надя Дорофеева представила новый трек "Нітрогліцерин". Однако пользователи обратили внимание на схожесть обложки песни со снимком певицы Арианы Гранде. В команде Дорофеевой уже отреагировали на обвинения в плагиате.
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