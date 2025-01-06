Надя Дорофеева с мужем Кацуриным восхитила отдыхом в горах наедине: "Фантастический опыт"

Украинская певица Надя Дорофеева похвасталась своим зимним отпуском.

В своем фотоблоге артистка призналась, что прошлый год она закончила работой. Поэтому после новогоднего корпоратива певица запланировала отдых с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным. Надя рассекретила, что местом их отпуска стал домик в лесу, который находится вдали от людей. На фото счастливые возлюбленные показали, что наедине проводили время за объятиями, приготовлением пищи и музыкой.

"Год я начала с выступления с 31-го на 1, а дальше наконец-то начался мой отпуск. Мы сняли домик на горе в лесу, до которого добираться надо только пешком — соответственно все вещи мы тянули на себе и вверх, заранее подготовили рюкзаки и все необходимое", — поделилась певица.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с мужем в горах / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с мужем / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с мужем / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Знаменитость отметила, что хотела полностью перезарядиться после напряженных гастролей. Поэтому с мужем отложила гаджеты и погрузились в общение и наблюдение за природой. Как признается Дорофеева, это было лучшим решением организовать такой диджитал детокс. И добавила, что уже возвращается к музыкальным сессиям.

"Первое, что мы сделали – отложили телефоны на три дня. Это фантастический опыт – скажу сразу, ведь все стало гораздо ярче чувствоваться и проживаться. Разговоры, воздух, солнце, снег, еда, мысли. Прекрасно. Поняла, что буду теперь так стартовать каждый отпуск, чтобы замедлиться и прийти к нормальному темпу. Ну а дальше нас ждет не менее приятное: три дня музыкальной. сессии", — написала исполнительница.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с мужем / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно ведущей Леси Никитюк прямо во время отпуска в горах сделали предложение. Ее женихом стал военный Дмитрий, который младше ее на девять лет.

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