Надя Дорофеева с мужем неожиданно встретилась на одном из мероприятий с Дантесом и его девушкой

Певица Надя Дорофеева с мужем Мишей Кацуриным неожиданно встретилась на одном из мероприятий с бывшим Владимиром Дантесом и его избранницей Дашей Кацуриной.

Речь идет о выставке картин и арт-объектов артиста MONATIK, которая состоялась 11 ноября в Киеве. Событие посетило немало звезд шоу-бизнеса. В частности, там была певица Надя Дорофеева со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным. На событие исполнительница надела джинсовый костюм и футболку, в то время как ее избранник – пальто, черные брюки и серое поло.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Выставку картин и арт-объектов также посетил певец Владимир Дантесом со своей возлюбленной Дашей Кацуриной. Артист надел черные брюки и свитер, а его возлюбленная – джинсы, белую рубашку и тренч. Пара также дополнила образ одинаковым элементом одежды – коричневой шапкой.

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес прожили в браке с 2015 года по 2022-й. После их разрыва артистка закрутила роман с Мишей Кацуриным, за которого вышла замуж в 2023 году.

Тем временем Владимир Дантес в 2022 году начал встречаться с бывшей женой Кацурина – Дашей. К слову, раньше они дружили парами.

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