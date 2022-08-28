Надя Дорофеева с немалым букетом цветов показала нежные поцелуи с Кацуриным

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева не может насладиться своим счастьем.

Исполнительница Надя Дорофеева похвасталась идиллией, царящей в их отношениях с ресторатором, Михаилом Кацуриным.

В Instagram-stories знаменитость решила ответить на вопросы своих поклонников. Фанатов певицы заинтересовала фотография, которую они еще не видели, и они попросили ее опубликовать такой снимок.

Надя решила поделиться личным – снимком со своим любимым Михаилом Кацуриным. На фото Дорофеева позирует перед камерой с большим букетом пионов. Избранник звезды тем временем обнимал ее одной рукой и нежно целовал.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, что отношения Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина стали настоящей неожиданностью для их фанатов. Впервые начали распространяться слухи, что между звездами что-то большее, чем дружба, весной. Впоследствии влюбленные подтвердили, что они вместе.

Тем временем бывшим Дорофеевой и Кацурина – Владимир Дантесу и Даши Кацуриной – также приписывают роман. Они не скрывают, что проводят вместе время. Впрочем, пока не комментируют, есть ли между ними нечто большее, чем просто дружба.

Читайте также: