Надя Дорофеева с обнаженной грудью обратилась к фанатам с важным месседжем

Артистка рассказала, что сегодня День женского здоровья.
Украинская певица Надя Дорофеева обратила внимание на важность вовремя обратиться к врачу и сделала это необычным способом.
На странице в Instagram артистка разместила кадр, где позирует топлесс. Грудь Дорофеевой прикрыва.т волосы. Также Надя засветила плоский живот и похвасталась осиной талией.
Как отметила исполнительница, сегодня в мире отмечают День женского здоровья. Певица вспомнила, как в свое время своевременное обращение к маммологу помогло ей избежать проблем со здоровьем:
"Фото для привлечения внимания. К важному. Сегодня День женского здоровья. Вам уже тысячу раз рассказывали о том, как это важно и бла бла, но знать – не значит делать?! Я сама убедилась – пренебрегать здоровьем нельзя. Я уже рассказывала вам, что однажды своевременная проверка у маммолога помогла мне обнаружить фиброаденому, благодаря чему обошлось без тяжелых последствий – только небольшой шрам остался на память. Поэтому девушки, не пренебрегайте здоровьем, берегите себя и вовремя обращайтесь к врачу", – призвала Дорофеева.
Напомним, на днях Надя Дорофеева порадовала поклонников красивыми фотографиями, сделанными в нью-йоркском метро. На снимках артистка позировала в коротеньком платье-рубашке.
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