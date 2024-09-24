Надя Дорофеева шокировала, как над ее гастрольным автобусом сбивали дрон: "Испугалась, упала на пол"

Артистка рассказала о неприятном инциденте, что случился с ней во время гастролей.

Украинская певица Надя Дорофеева шокировала, как прямо над ее гастрольным автобусом сбивали вражеский беспилотник.

Это случилось, когда артистка ездила с концертами по городам Украины. Во время ночной поездки певица и ее команда проснулась с ощущением, что их автобус обстреливают. Оказалось, что прямо над ними сбивали вражеский дрон.

"Всегда прошу своего турменеджера узнать укрытие рядом с местом концерта, ведь я тот человек, который ходит в бомбоубежище — мне психологически так легче. Особенно после эпизода, когда мы с командой во время ночного переезда проснулись с ощущением, что наш автобус обстреливают. Оказалось, что в тот момент прямо над нами сбивали дрон", – вспомнила певица в интервью ELLE.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева говорит, что тогда очень испугалась и просто упала на пол автобуса. После пережитого исполнительница в турах испытывает страх, поэтому всегда убеждается, чтобы рядом с концертной площадкой было укрытие. Впрочем, звезда добавила, что все волнения нивелируют эмоции, которые она дарит зрителям концерта, и ощущение нормальной жизни.

"Я очень сильно испугалась, упала на пол. Для меня это был большой стресс. После того остался страх, но осознание своей артистической миссии — дарить людям эмоции, которые в дальнейшем помогут им испытывать нормальную жизнь, — все это нивелирует", — добавила артистка.

Напомним, недавно после концерта Нади Дорофеевой началась драка со стрельбой. Певица прокомментировала неприятный инцидент.

После концерта Нади Дорофеевой между фанатами началась стычка

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