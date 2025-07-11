Надя Дорофеева шокировала, как РФ разгромила студию, где она записывала клип с Позитивом

Надя Дорофеева и Позитив, последствия обстрела Киева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева эмоционально отреагировала на последствия очередной массированной атаки России на Киев 10 июля.

Артистка в фотоблоге рассказала, что во время обстрела была уничтожена студия, в которой она совсем недавно снимала долгожданный клип с музыкантом Позитивом. Эта локация играла важную роль в новом видео звездного дуэта на песню "Смак-печаль", который презентовали буквально в тот же зловещий день, 10 июля.

В своей публикации Надя опубликовала символический коллаж: вверху - кадр из клипа, внизу - фото разрушенной студии, которая пылает. Артистка отметила, что команда площадки не планирует восстанавливать объект и не собирает средства, однако призывает поддерживать украинских военных. Звезда не скрывает эмоций и признается, что ей психологически сложно выдерживать такие новости.

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Надя Дорофеева и Позитив, последствия обстрела Киева / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Сверху - кадр из нашего с Позитивом нового клипа, который вышел вчера. Снизу - студия, в которой мы его еще совсем недавно снимали... Несколько часов назад мы узнали, что она прекратила свое существование в результате массированной ракетно-дроновой атаки по Киеву 10 июля. Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит о помощи. Просят только об одном — поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты..." — написала артистка.

Напомним, недавно вдова Игоря Поклада рассказала, как композитор умирал во время массированного обстрела Украины.