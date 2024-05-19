Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной в домашней фотосессии в постели

Украинская певица Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в Сети.

Так, в фотоблоге Нади появилась пикантная фотография, на которой она предстает без одежды в постели. На фото звезда смотрит в панорамное окно и одной рукой прикрывает интимные места. Правда, певица не стала публиковать полноценный кадр в Instagram из-за цензуры, а лишь сфотографировала свой телефон с открытой галереей.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кроме того, исполнительница поделилась романтическим фото с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, которое они сделали в перерыве между работой. Так, на снимке пара нежно смотрит друг на друга.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

К тому же артистка запостила фото из разных локаций и показала, как проходят ее будние дни.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Моменты", - лаконично подписала Дорофеева.

В комментариях поклонники поделились впечатлениями от такой подборки фото:

Увидеть голую Надю – выполнено

Боже, фотка с Мишей такая милая! Какие вы котики

Надюша сводит с ума

Не могу перестать смотреть твои фото

Напомним, недавно блогерша Кристина Горняк увлекла соблазнительной фотосессией, которую повторила за Ксенией Мишиной. В частности, экс-жена Остапчука попозировала с загадочным мужчиной и заинтриговала фанатов новым романом.

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