Надя Дорофеева снялась полностью обнаженной в домашней фотосессии в постели

Артистка взбудоражила воображение фанов снимком топлесс.
Украинская певица Надя Дорофеева показала соблазнительное фото в Сети.
Так, в фотоблоге Нади появилась пикантная фотография, на которой она предстает без одежды в постели. На фото звезда смотрит в панорамное окно и одной рукой прикрывает интимные места. Правда, певица не стала публиковать полноценный кадр в Instagram из-за цензуры, а лишь сфотографировала свой телефон с открытой галереей.
Кроме того, исполнительница поделилась романтическим фото с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, которое они сделали в перерыве между работой. Так, на снимке пара нежно смотрит друг на друга.
К тому же артистка запостила фото из разных локаций и показала, как проходят ее будние дни.
"Моменты", - лаконично подписала Дорофеева.
В комментариях поклонники поделились впечатлениями от такой подборки фото:
- Увидеть голую Надю – выполнено
- Боже, фотка с Мишей такая милая! Какие вы котики
- Надюша сводит с ума
- Не могу перестать смотреть твои фото
Напомним, недавно блогерша Кристина Горняк увлекла соблазнительной фотосессией, которую повторила за Ксенией Мишиной. В частности, экс-жена Остапчука попозировала с загадочным мужчиной и заинтриговала фанатов новым романом.
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