Надя Дорофеева сообщила о состоянии танцовщика, которого избил военный

Евгений Гончаренко до сих пор в коме.

Украинская певица Надя Дорофеева, танцовщика которой на днях побил военный, рассказала о состоянии Евгения Гончаренко.

Как написала артистка в Instagram, парень до сих пор находится в искусственной коме, в которую врачи ввели его, чтобы организм смог быстрее восстановиться. В танцовщика было кровоизлияние в мозг, из-за чего Жене сделали трепанацию черепа.

"Женя все еще находится в медикаментозной коме…Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее!!! Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в сети! Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца! И давайте посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился. Спасибо за огромную поддержку, вы – сила!" — написала исполнительница.

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Напомним, что в Киеве жестоко избили танцовщика Надежды Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях певица сообщила, что поздно вечером парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после ударил танцовщика о забор.

Впоследствии нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Он подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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