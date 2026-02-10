Надя Дорофеева сообщила об ухудшении состояния здоровья и отменила уже второй свой концерт

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева сообщила об ухудшении своего состояния здоровья.

Неутешительными новостями исполнительница поделилась в Instagram-stories. Сейчас артистка лечится. Знаменитость надеялась, что в ближайшее время выздоравливает. Однако лечение требует больше времени.

В связи с болезнью медики запрещают певице любые физические активности и нагрузки. Поэтому, из-за этого Наде Дорофеевой пришлось отменить уже второй свой концерт, а именно в Варшаве, который должен был состояться 14 февраля. Артистка перенесла свое выступление на другую дату.

"Варшава, друзья, мы вынуждены перенести мой концерт 14 февраля на 28 марта из-за ухудшения моего состояния здоровья. Мне очень жаль, но пока я восстанавливаюсь немножко дольше, чем планировала, и врачи до сих пор запрещают мне любые активные физические нагрузки", - поделилась артистка.

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, Надя Дорофеева 7 февраля впервые призналась в проблемах со здоровьем. Певице тогда пришлось отменить концерт в Киеве. Что именно беспокоит исполнительницу - она не раскрывает.