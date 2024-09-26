Надя Дорофеева спела трогательную колыбельную и довела ею до слез: "Песня впитала всю мою боль"

Украинская певица Надя Дорофеева не прекращает упорно работать и радует поклонников новинками.

На этот раз исполнительница представила чувственную песню-колыбельную. Композиция получила название "Колискова 2022". Трек артистка начала создавать еще в 2022 году, а завершила летом 2024-го, после обстрела "Охматдета", который всколыхнул внутри эмоции начала великой войны. Колыбельную артистка посвятила всем украинским женщинам-матерям.

Кадр из нового клипа Нади Дорофеевой

"Считаю сейчас важным дать от себя именно такую песню, которая вобрала всю мою боль и рефлексию. Для меня украинские мамы – это самые сильные женщины вселенной, которые ежедневно переживают за жизнь своих детей, заботятся о них и делают все для того, чтобы их дети жили хорошо в любых условиях. В каждую эпоху мамы пели детям колыбельные. Сегодня, в нашей стране, они поют, чтобы заглушить звуки сирен и пушек…", – говорит артистка.

Также Надя Дорофеева уже представила клип на песню. В видео в жанре хоррор зрители словно попадают в жуткий сон матери, которая спасает своего ребенка от угрозы – тьми, что поглощает все вокруг тьмы. Прием повторения, использованный в клипе, стремится передать ощущение повторяемости современной реальности, когда кажется, что мы застряли в бесконечной петле войны, словно в замкнутом круге, из которого невозможно вырваться.

"Колискова 2022" вошла в первый полноформатный альбом Нади Дорофеевой, в котором она рассказала о своих разных состояниях, эмоциях и чувствах. Всего пластинка состоит из 12 треков, 11 из которых певица создала с мужем Мишей Кацуриным. Все композиции написаны в разных условиях – между воздушными тревогами, обстрелами и блекаутами, дома, за границей, на разных студиях.

"Этот альбом – моя отдушина, а написание песен – то, что спасало меня от нашего страшного настоящего. Все это время, впервые за свою взрослую жизнь, я по-настоящему погрузилась в музыку, которая меня освободила. Здесь собраны очень разные мои эмоции, разные состояния…Я позволила себе принимать разной, доверять себе, быть собой, неидеальной. Позволила себе наконец-то открыть душу и просто говорить через свои песни", — поделилась звезда.

Надя Дорофеева

Напомним, ранее Надя Дорофеева делилась, как готовится к концертным турам. Оказалось, что особенно важное место занимает физическая подготовка. Певица говорит, что это необходимо из-за того, что у нее есть проблемы со здоровьем.

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