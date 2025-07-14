Надя Дорофеева стала членом "Грэмми" и показала приглашение от популярной Академии США

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева достигла еще одного весомого этапа в своей карьере - она официально стала членом престижной GRAMMY Recording Academy.

Радостной новостью артистка поделилась с поклонниками в своем фотоблоге сразу после заявления об ухудшении состояния здоровья. Надя отметила, что этот статус дает ей уникальную возможность не только голосовать за номинантов, но и активно поддерживать артистов со всего мира, в частности продвигать украинскую культуру на глобальном уровне. Более того, Дорофеева даже показала официальное приглашение.

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

"Я стала членом GRAMMY Recording Academy — теперь могу рассказать вам официально! Говорят, в непростые моменты жизни случаются знаковые события. Сегодняшний день у меня начался с больницы, а потом пришло письмо с такой новостью. Это не столько о достижении. Сколько о чрезвычайной возможности быть частью мирового музыкального сообщества. Ведь я буду иметь право голосовать, поддерживать артистов со всего мира и, самое ценное для меня, — представлять украинскую музыку и привлекать еще большее внимание к нашей культуре. И что особенно вдохновляет, я смогу участвовать в новых исключительных проектах Академии, где создается музыкальное будущее", — написала артистка.

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Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, GRAMMY Recording Academy — это организация, которая ежегодно вручает самую престижную музыкальную награду мира — Grammy Award. Членство в Академии предоставляется ограниченному кругу профессионалов, которые активно формируют музыкальную индустрию и имеют весомое влияние на ее развитие.

Напомним, недавно певица Джамала также присоединилась к "Грэмми" и рассказала, что это значит для нее.