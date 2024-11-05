Надя Дорофеева станцевала с беременной женой Позитива и смешно отреагировала на пополнение в семье

Украинская певица Надя Дорофеева публично поздравила коллегу, певца Позитива с предстоящим пополнением в семье.

Как оказалось, артистка уже давно знала о беременности жены исполнителя Юлии Сахневич, потому заранее сняла милое видео с парой. И после того, как Позитив сам официально заявил, что ждет первенца, Надя поделилась снятыми кадрами в фотоблоге. Так, в ролике певица под свою новую композицию сначала предстает с Позитивом, а затем в кадр ведет его беременную жену.

Надя Дорофеева мило станцевала с Позитивом и его беременной женой

Кроме того, звезда припомнила времена музыкального дуэта с Позитивом. И в публикации в шутку рассказала о том, как когда-то они поспорили, у кого первого родится ребенок. И в итоге певец победил. Также Дорофеева публично поздравила супругов с новым этапом в их жизни.

"Где-то когда нам с Позитивом было 23-25 лет, мы спорили, кто будет первым. Ты победил. Лешка, я так радуюсь за вас с Юлей. Будьте счастливы – это самое главное", — растрогала Надя.

Напомним, недавно актриса из сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная сообщила о второй беременности и показала заметно округлый животик. Радостной новостью она порадовала сразу через четыре месяца после объявления о разводе.

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