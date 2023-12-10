Надя Дорофеева страстно поцеловала Мишу Кацурина посреди своего концерта и спела с ним в дуэте

В субботу, 9 декабря, украинская певица Надя Дорофеева устроила зажигательный концерт в Киеве, где и разгорелась страсть с ее мужем Мишей Кацуриным прямо на сцене.

Так, артистка в дуэте с мужем исполнила песню "Щоб не було". Супруги написали ее вместе. Это стало символическим заявлением об их отношениях, которые часто осуждают. Миша вышел на сцену и сразу сорвал шквал оваций. Бизнесмен очень тепло поздравил поклонников и рассказал об их семейной традиции, пока ему одевали гитару. В частности, он признался, что они с Надей перед каждым выходом ее песни выдвигают свои предположения, сколько соберется прослушиваний. Интересно, что от общей песни с любимым "Щоб не було" певица не ожидала и миллион просмотра их клипа.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: alinallvv

Во время выступления артистка очаровала своим пением весь зал. Миша играл на гитаре, время от времени подпевал любимой и дополнил песню своим фирменным свистом. В момент исполнения песни позади счастливых супругов демонстрировался нежный ролик. На видео можно увидеть романтические кадры Дорофеевой с Кацуриным.

Надя Дорофеева продемонстрировала страстый поцелуй с Мишей Кацуриным во время своего концерта

В конце трогательного выступления супруги подошли вплотную друг к другу. Артистка продемонстрировала пикантные движения перед мужем. И потом вместе с Мишей заставила весь зал прыгать вместе.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: alinallvv

Когда была пора отпускать Кацурина со сцены, Дорофеева не удержалась и страстно поцеловала возлюбленного посреди выступления. В заключение артистка еще раз дала возможность избраннику сполна насладиться зрительскими овациями и теплом. И пара снова поцеловалась.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: alinallvv

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