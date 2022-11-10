Надя Дорофеева сыграет благотворительные концерты, чтобы помочь восстановить разрушенные оккупантами дома

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева анонсировала проведение благотворительных концертов.

Знаменитость в начале декабря выступит в трех городах Украины: Киеве, Львове и Черновцах. Во время концерта исполнительница впервые споет песни, вошедшие в ее новую пластинку "Сенси". Также Надя вживую представит несколько новых треков до их официальной премьеры.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Полномасштабная война поделила жизнь каждого на до и после и заставила искать новые мечты, новые цели, новые смыслы. Именно они нас держат, вдохновляют и дают силы идти вперед – к победе. Я отыскала свои и воплотила их в песнях нового альбома. И приглашаю каждого услышать и найти свои смыслы на моих концертах", — поделилась Надя.

Выступления Дорофеевой имеют благотворительную цель. Звезда будет собирать средства на восстановление разрушенного врагом жилья. Каждый желающий сможет присоединиться к благотворительной миссии. Надя же, в свою очередь, преподнесет сюрприз для тех, кто задонатит деньги. Певица разыграет картину из клипа "Крапають", созданную Надей вместе с украинским художником Евгением Лесняком.

Надя Дорофеева

Кстати, на концерте артистки в Киеве будут специальные гости. Исполнительница в знак благодарности пригласит работников энергетической сферы, которые прикладывают сверхусилия, чтобы преодолеть инфраструктурный кризис после вражеских обстрелов.

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