Надя Дорофеева толкнула Позитива в одежде в бассейн: мокрый певец устроил эмоциональный скандал

Надя Дорофеева и Позитив / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева толкнула исполнителя Позитива в бассейн, пока тот эмоционально ссорился с ней.

Артисты разыграли забавную сценку, в которой был неожиданный финал. Соответствующм роликом поделился Позитив в Instagram-stories. Артист был одет в светлые джинсы и зеленую футболку. Он делал вид, будто эмоционально ссорится с певицей.

Тем временем Надя Дорофеева предстала в розовом мини-платье и в туфлях на каблуке. Исполнительница наблюдала за этим и напевала строчки из песни «747». В конце видео Надя Дорофеева толкнула Позитива в бассейн. Артист вынырнул и продолжил эмоционально ссориться с певицей. Правда, теперь он был не только «злым», но и полностью мокрым.

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Отметим, таким образом Надя Дорофеева привлекает внимание к своей новой песне «747». Впервые артистка спела эту композицию в июле на концерте в Одессе. Официальной премьеры трека еще не было, но, очевидно, скоро это произойдет.

Напомним, недавно Надя Дорофеева раскрыла секрет своей стройности. Артистка также призналась, какой диеты придерживается.

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