Надя Дорофеева топлесс показала упругие ягодицы и свела с ума фанов

Пользователи выразили восхищение фигурой певицы.

Певица Надя Дорофеева перед стартом нового сезона "Голосу країни" отдыхает с мужем Владимиром Дантесом в Мексике.

Жара вдохновила артистку на не менее горячий контент для своего Instagram. В частности, звезда попозировала на камеру любимому топлесс. На фото Надя предстала только в одних трусиках от купальника, стоя на крыльце виллы на фоне бирюзового моря. Звезда прикрыла грудь руками и показала упругие ягодицы, красивую спинку и длинные ножки.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, да и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", – написала она.

Фанаты не могли оторвать глаз от пикантного кадра. В комментариях юзеры выразили восхищение фигурой певицы.

Очень хороший вид

Какая же красивая фигура у Нади

Вы богиня красоты

Фигура огонь

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