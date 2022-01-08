Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Надя Дорофеева топлесс показала упругие ягодицы и свела с ума фанов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надя Дорофеева топлесс показала упругие ягодицы и свела с ума фанов

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Пользователи выразили восхищение фигурой певицы.

Певица Надя Дорофеева перед стартом нового сезона "Голосу країни" отдыхает с мужем Владимиром Дантесом в Мексике.

Жара вдохновила артистку на не менее горячий контент для своего Instagram. В частности, звезда попозировала на камеру любимому топлесс. На фото Надя предстала только в одних трусиках от купальника, стоя на крыльце виллы на фоне бирюзового моря. Звезда прикрыла грудь руками и показала упругие ягодицы, красивую спинку и длинные ножки.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

"В этом отпуске я еще не ставила будильник, да и не планирую. Просыпаюсь сама, встречаю рассвет и медитирую. Еще немного и стану просветленной", – написала она.

Фанаты не могли оторвать глаз от пикантного кадра. В комментариях юзеры выразили восхищение фигурой певицы.

  • Очень хороший вид
  • Какая же красивая фигура у Нади
  • Вы богиня красоты
  • Фигура огонь

Читайте также:

Следующая публикация