Надя Дорофеева трогательно спела хит Кузьмы Скрябина: "Он был бы в восторге"

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева выступила в киевском метро на концерте ко Дню Независимости.

Надя Дорофеева продолжает пополнять свой репертуар украиноязычными композициями. Недавно певица представила новую песню на украинском языке, которую для нее написала Jerry Heil.

Еще одну трогательную композицию Дорофеева спела на концерте ко Дню Независимости, который состоялся в киевском метро. На сцене певица исполнила хит Кузьмы "Спи собі сама".

Нежное исполнение любимого хита очень тронуло слушателей. Вместе с Дорофеевой знакомые строчки пели все присутствующие на концерте. Видео с выступления исполнительница опубликовала в своем Instagram.

В комментариях под публикацией поклонники поделились своими впечатлениями от нежного исполнения Нади.

Если бы Скрябин слышал это, я уверена, он был бы в восторге!

Это так чувственно! Фантастическое исполнение!

Песни Кузьмы навсегда в сердце! Спасибо тебе!

Напомним, что на концерте ко Дню Независимости Надя Дорофеева также спела в дуэте с Позитивом и исполнила гимн Украины.

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