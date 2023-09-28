Надя Дорофеева удивила, как выглядел Миша Кацурин с белыми и длинными волосами

Артистка показала, каким был ее муж в 20 лет.

Украинская певица и тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева порадовала поклонников архивным контентом.

Правда, на этот раз в Instagram-stories артистка опубликовала не свое фото, а мужа – ресторатора Миши Кацурина. Исполнительница показала, как выглядел ее возлюбленный в 20 лет.

К слову, на архивном фото Кацурина просто не узнать. Раньше он не был лысым, а у него были длинные волосы. Более того, он красился в белый цвет. Также у Миши был своеобразный стиль одежды. Кстати, серьги в ушах уже тогда он носил.

Миша Кацурин в 20 лет / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева опубликовала кадр, решала его никак не подписывать, а только оставила красное сердечко. А вот Кацурин сделал репост. Он прокомментировал, что ему было 20 лет.

"20 лет пацану", — прокомментировал снимок Миша Кацурин.

Миша Кацурин в 20 лет / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, недавно Надя Дорофеева сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам исполнительницы, в Вене ее обманули недобросовестные организаторы благотворительных концертов.

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