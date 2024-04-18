Надя Дорофеева удивила неожиданным дуэтом и собрала потрясающую сумму средств на помощь Украине

Украинская певица Надя Дорофеева спела в дуэте с популярным блогером Мишей Лебигой.

Идея записать общий трек была неожиданной. Знаменитости вместе посетили новогодний выпуск шоу Жени Яновича "20:23". Один из гостей поинтересовался у Миши и Нади, не могли бы они записать общий фит. Очевидно, идея заинтересовала блогера и певицу. И вот, Лебига и Дорофеева записали общий фит "А я все плакала".

Надя Дорофеева и Миша Лебига

"Я где-то в конце января вернулась к этой идее и начала думать, какой может быть эта песня. Когда спросила Мишу, делаем ли, он очень удивился, что это была не шутка. Песню мы писали нашим основным авторским составом. А Миша дописал свою часть уже на студии – это его импровизация. Вообще, все очень легко случилось. Бывает, когда песня мгновенно появляется на ощущениях. Эта песня – именно такая, есть у нее какая-то магия", - поделилась Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева и Миша Лебига

Своей новой композицией блогер и артистка хотели донести важный месседж украинцам. В частности, они напоминали, что ссориться между собой по пустякам — "не прикольно" и не имеет никакого смысла.

"Когда я пришел на студию, Надя спросила: "О чем ты хочешь сказать? Что тебя беспокоит?". Я сказал, что немного устал от того, что люди срутся между собой по каким-то пустякам. Минутку подумал и наговорил в микрофон этот текст, с первого дубля", — поделился Лебига.

Певица и блогер уже успели выпустить иронический клип к песне. Видео снимал режиссер Леонид Колосовский в стиле 80-х. В частности, в клипе скрыто немало символов. Героиня Дорофеевой с заплаканными глазами прячет свою печаль и тоску за букетом красных роз, герой Миши пытается достучаться до человеческих сердец своим искренним стендапом.

Надя Дорофеева и Миша Лебига

Кстати, премьера песни происходила в довольно неожиданном варианте. Надя и Миша запустили благотворительный стрим на Twitch и установили рекорд, собрав 57 тысяч зрителей. Во время трансляции блогер и исполнительница собирали средства на помощь Украине. Артистам задонатили более 5 миллионов гривен. Половина этих средств пойдет на помощь пострадавшим после ракетных обстрелов Чернигова, а другая сумма – на приобретение тепловизионных дронов для военных.

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