Надя Дорофеева в архивном видео показала себя забавной 12-летней девчонкой с косичками

Певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева анонсировала свой новый украиноязычный альбом, который выйдет в свет уже 16 сентября.

Надя Дорофеева выпустили щемящий анонс своего нового украинского альбома под названием "Сенси".

Пластинка увидит свет уже 16 сентября. В видео, которым Дорофеева поделилась в Instagram, присутствуют архивные кадры из ее детства. Свежий альбом исполнительницы будет полон ее переживаний и воспоминаний о родном Крыму, откуда Надя родом.

"Меня наполняют люди. Смыслы, что они несут. Места, запахи, города. Очень важные слова и тревоги", — говорит в ролике Дорофеева.

Слова звезды сопровождают архивные записи, где Надя предстает совсем маленькой. В частности, фаны услышат, как на записи представляют юную певицу, 12-летнюю Надю, которая учится в школе номер 3 в городе Симферополь и представит песню, которую посвятила своему родному краю – солнечному полуострову.

Также в видео звучит и вопрос к Дорофеевой из одного из недавних интервью, где ее спросили, готова ли она к новым отношениям после разрыва с Владимиром Дантесом и она отвечает: "Да, готова".

Фаны артистки в комментариях признались, что этот ролик их очень растрогал: "На моменте, где говорили о солнечном полуострове, сердце екнуло", "очень интересно услышать твои смыслы", "В этом альбоме будет очень много смысла… Ждем".

Не обошел вниманием пост Дорофеевой и ее новый бойфренд Миша Кацурин, который написал под постом: "Самая любимая певица" и сопроводил комментарий смайлом в виде сердца.

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