Надя Дорофеева в бикини восхитила поцелуями с мужем Кацуриным у бассейна
С супругами также отдыхали дети от первого брака мужчины.
Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Мишей Кацуриным устроили уикенд в последние солнечные дни лета.
В своем Instagram артистка опубликовала теплые фотографии, где вместе с любимым наслаждается отдыхом и весело проводит время с дочкой и сыном Миши.
Надя была одета в соблазнительное ярко-розовое бикини. На кадрах она нежно прижимается к своему мужу и целуется с ним.
Дорофеева забавно подписала фотографии словами "Лето, пака!" и получила кучу восторженных комментариев от подписчиков.
Ой… как тепло и уютно за фотографиями!
Ну какая красивая!
Такое атмосферное сообщение, что уже снова хочется лето.
Кацурин, в свою очередь, оставил комментарий с перчинкой: "Очень горячая!"
