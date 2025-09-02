ТСН в социальных сетях

Гламур
446
1 мин

Надя Дорофеева в бикини восхитила поцелуями с мужем Кацуриным у бассейна

С супругами также отдыхали дети от первого брака мужчины.

Вера Хмельницкая
Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © Кинотеатр "Оскар"

Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем Мишей Кацуриным устроили уикенд в последние солнечные дни лета.

В своем Instagram артистка опубликовала теплые фотографии, где вместе с любимым наслаждается отдыхом и весело проводит время с дочкой и сыном Миши.

Надя Дорофеева с дочерью Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с дочерью Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с сыном Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с сыном Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя была одета в соблазнительное ярко-розовое бикини. На кадрах она нежно прижимается к своему мужу и целуется с ним.

Дорофеева забавно подписала фотографии словами "Лето, пака!" и получила кучу восторженных комментариев от подписчиков.

  • Ой… как тепло и уютно за фотографиями!

  • Ну какая красивая!

  • Такое атмосферное сообщение, что уже снова хочется лето.

Кацурин, в свою очередь, оставил комментарий с перчинкой: "Очень горячая!"

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, недавно Надя Дорофеева показалась с мамой и бабушкой мужа Кацурина. Певица сообщила о важном семейном празднике.

