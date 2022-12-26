Надя Дорофеева в дуэте с начинающей певицей восхитила исполнением легендарной песни "Щедрик"

Украинская исполнительница Надя Дорофеева неожиданно спела в дуэте с начинающей певицей Lely45 легендарную композицию "Щедрик".

Артистки исполнили песню украинского композитора Николая Леонтовича на съемочной площадке специального рождественского ТВ-проекта "Ти не один" от 1+1 Big Brave Events и Atlas.

Надя Дорофеева и Lely45

Как отметила Надя, для нее это особенная песня, поэтому она очень ответственно отнеслась к ее исполнению.

"Это не просто песня, это невероятная гордость. Когда ты слышишь ее и поешь, то чувствуешь невероятную нежность, силу и эмоциональность. А также большую ответственность, потому что это легендарная щедровка! Она вызывает искренние детские ощущения и воспоминания", — прокомментировала Надя. Дорофеева.

Надя Дорофеева

Начинающая певица Lely45 тоже поделилась, что для нее это особая песня. Именно "Щедрик" зародил в исполнительнице любовь к музыке.

"Это одна из моих любимых песен. Она вызывает очень теплые воспоминания — о моей родной бабушке, которая пела ее мне в детстве. А также это одна из тех песен, что зародила во мне любовь к музыке — до сих пор помню, как маленькой пела ее в хоре", — поделилась Lely45.

Напомним, легендарная щедровка зазвучала в новом современном обрамлении, а над ее созданием работала команда 1+1 — Сергей Могилевский, Антон Чилиби и Игорь Мельник. Современность совмещена с традицией и на обложке трека – символическая рождественская звезда на новый лад.

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