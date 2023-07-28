Надя Дорофеева в джинсовой мини-юбке похвасталась стройными ножками на теннисном корте

Украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала стильный образ спортивного стиля.

Исполнительница привлекла внимание поклонников новыми фотографиями в своем фотоблоге в Inatagram. Дорофеева поделилась летним фото на теннисном корте.

Для прогулки Надя выбрала коротенькую джинсовую юбку и белую укороченную футболку с узорами. Игривости образа певицы добавила белые носки, которые она одела под кроссовки.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Внутри лето. В плейлисте играют грустные песни", — подписала фото Дорофеева.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонникам артистки фото показались очень стильными и эстетическими, о чем они и написали ей в комментариях: "Королева стиля", "Очень крутая", "Просто огонь", "Ты такая крутая".

Напомним, недавно Дорофеева показала, как изменилась с годами – певица поделилась архивными детскими фото и сравнила свой стиль тогда и сейчас.

Читайте также: